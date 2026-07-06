Бровді закликав військовослужбовців повідомляти йому особисто про будь-які випадки корупції

У Силах безпілотних систем ЗСУ викрили посадовця, який вимагав дві тис. доларів за сприяння у працевлаштуванні до структури СБС. Матеріали справи вже передано до Державного бюро розслідувань. Про це у неділю, 5 липня, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, порушення виявили співробітники управління внутрішньої безпеки СБС.

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«Внутрішньою безпекою СБС викрито посадовця зі складу Угруповання СБС на факті отримання хабаря у розмірі 2000 доларів за працевлаштування в структуру СБС. Матеріали та докази передано до ДБР», – йдеться у повідомленні.

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Командувач зазначив, що угруповання Сил безпілотних систем уже понад рік працює у новому форматі та об'єднує підрозділи різного профілю. Водночас він визнав, що серед особового складу трапляються недоброчесні військовослужбовці.

«На жаль, не без спроб проникнення зрадників, навідників та хробачих засланців. Як виявилося, не без шукачів легкої наживи та хабарників», – наголосив Бровді.

За його словами, управління внутрішньої безпеки СБС постійно проводить перевірки особового складу, а їх кількість щомісяця обчислюється сотнями.

Крім того, Бровді закликав військовослужбовців повідомляти йому особисто про будь-які випадки корупції, вимагання хабарів, насильства, домагань чи інших порушень, щоб оперативно реагувати на подібні інциденти.

Нагадаємо, 3 липня у Дніпрі правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За версією слідства, до неї причетні колишній начальник одного з відділів Головного управління ДМС у Дніпропетровській області та головна спеціалістка цього ж підрозділу.