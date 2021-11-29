Надзвичайники встановлюють причини вибуху, наразі жодних версій не озвучують

У школі села Прохід Ковельського району вибухнула котельня. Відомо, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, втім, рятувальники все ж евакуювали із навчального закладу 82 людей. Причини вибуху наразі невідомі, їх встановлюють рятувальники.

Як повідомили у прес-службі ДСНС області, виклик про цей інцидент надійшов у понеділок, 29 листопада, близько 11:00. Заявник повідомив, що з приміщення котельні на території школи в селі Прохід Ковельського району йде дим.

«У ході розвідки встановлено, що горіння в одноповерховій котельні, розташованій за 30-40 метрів від навчального закладу, не було. Встановлено також, що у приміщенні котельні відбулося руйнування конструкцій будівлі», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху одноповерхове приміщення котельні було повністю зруйноване

Внаслідок вибуху одноповерхове приміщення котельні, розміром 5х4 метри, було знищене. Постраждалих внаслідок події немає. Зі школи евакуювали 64 учнів та 18 співробітників школи.

Що ж спричинило вибух, надзвичайники наразі не повідомляють. Причини інциденту з'ясовують.