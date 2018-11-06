У Сирії підірвалися шестеро російських бойовиків

Разом з росіянами також загинули п’ятеро солдатів сирійської армії

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:532370

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У сирійському місті Дейр-ез-Зор у будівлі, яку раніше займала кримінальна поліція, прогримів вибух. 11 людей загинули, серед них – шестеро найманців з ПВК (приватної військової компанії) «Ваґнера», повідомила російська «Новая газета», посилаючись на власні джерела у Сирії.

Вибух стався ще у неділю, 4 листопада. Серед загиблих також є п’ятеро бійців сирійської армії.

Повідомлення про загибель шістьох росіян, які ймовірно були найманцями «Ваґнера», також опублікував Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Відомо, що у будівлі, де пролунав вибух, дислокувався 5-й корпус Сирійської урядової армії, до складу якої входять добровольці та «військові радники» з Росії.

Кремль наразі жодним чином не відреагував на інформацію, що з'явилась у ЗМІ.

Приватна військова компанія «Ваґнера» – це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Її бійці неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

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