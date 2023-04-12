У «Гвардії наступу» з’явиться нова дев’ята бригада – «Хартія». Про це 12 квітня заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в ефірі національного телемарафону.

За словами Павліченко, МВС уже отримало десятки тисяч заяв від добровольців, які готові долучитися до «Гвардії наступу». Саме тому було вирішено продовжити набір та створити нову бригаду у складі Національної гвардії України. Як уточнила заступниця міністра, ця бригада буде дев’ятою у складі «Гвардії наступу».

Вже розпочато набір до «Хартії», заявку так само можна подати або ж через сайт Міністерства внутрішніх справ, де можна ознайомитись з більш детально з інформацією про етапи відбору, про навчання, яке буде відбуватися. Крім цього, можна ознайомитися з адресами тих ЦНАПів, які наразі працюють, де також можна подати свої документи офлайн.

Нова бригада формуватиметься на основі добровольчого підрозділу «Хартія»

Як пояснив УП речник Нацгвардії Руслан Музичук, нова бригада формуватиметься на основі добровольчого підрозділу «Хартія», який виник на початку повномасштабного вторгнення РФ. За словами полковника, добровольці «Хартії» обороняли Харківщину та одними з перших вийшли на кордон з Російською Федерацією під час контрнаступу ЗСУ. Бійці мають досвід бойових дій, знищували військову техніку й піхоту ворога.

Вони вели тривалу оборону ділянки фронту в зоні відповідальності (с. Руська Лозова та с. Стельмахівка). Проводили аеророзвідку та коригування вогню артилерійських систем. Далі бійці «Хартії» виконували завдання у Бахмуті на Донеччині.

В Україні вже два місяці продовжується формування «Гвардій наступу» – підрозділів, які будуть залучені до звільнення окупованих територій. На початок квітня на вступ надійшло 35 тисяч заявок від добровольців. Більшість із сформованих штурмових бригад підпорядковуються Нацгвардії: «Азов», «Буревій», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та «Червона калина».

«Лють» – це нова об'єднана штурмова бригада у складі Національної поліції, створена на початку 2023 року, якою командує полковник Олександр Нетребко. Теж цього року почали формувати бригаду «Сталевий кордон» у складі Державної прикордонної служби. Командуватиме нею полковник Валерій Падитель.