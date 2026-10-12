Міжнародний полк очолив капітан Павло Кучеренко

У складі 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» утворили інтернаціональний штурмовий полк. Про це у понеділок, 12 жовтня, повідомили на фейсбук-сторінці корпусу.

3-й Інтернаціональний батальйон у складі 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» розширили до 52-го міжнародного штурмового полку, який отримав назву Forge. У складі полку служать іноземці з понад 40 країн.

«Сьогодні ми стаємо полком. Ми довели, що готові до більшого. Більше відповідальності, більше засобів та ресурсів і більше результативної роботи», – йдеться у повідомленні.

Міжнародний штурмовий полк Forge очолює капітан Павло «Кіль» Кучеренко. Він розпочав службу у ЗСУ у 2016 році в 503-му окремому батальйоні морської піхоти, а у 2020 році приєднався до «Азову». На початку повномасштабного вторгнення Павло Кучеренко брав учать в обороні Маріуполя, де отримав поранення та був евакуйований з «Азовсталі». Після реабілітації повернувся до служби. Пройшов шлях від командира роти до заступника командира батальйону, а у вересні 2025 року очолив Інтернаціональний батальйон, на базі якого створили 52-й штурмовий полк Forge.

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Зауважимо, що «Азов» офіційно почав набирати на службу іноземних добровольців після того, як розширився до бригади – у лютому 2023 року. Станом на лютий 2024 року в складі підрозділу служили від 10 до 20 інструкторів-іноземців із бойовим досвідом, переважно колишні військовослужбовці зі США та Великої Британії. Іноземні кандидати проходять ретельну перевірку, під час якої перевіряють не лише відсутність судимостей, а й політичну незаангажованість та наявність бойового досвіду.

Зауважимо, що у складі 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія» також є інтернаціональний підрозділ – 23-й штурмовий полк «Р.У.Г.».