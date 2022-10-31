Фірмана доставили до лікарні, проте врятувати його життя медикам не вдалося

62-річний фірман загинув внаслідок ДТП із легковиком BMW у центрі селища Берегомет. Після зіткнення фірман був ще живим, його встигли доставити до лікарні, однак отримані у аварії травми виявились несумісними із життям. Наразі поліція наразі з’ясовує обставини смертельної ДТП.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася ввечері неділі, 30 жовтня, на вулиці Центральній у селищі Берегомет. Попередньо правоохоронці встановили, що 20-річний водій BMW збив підводу, якою керував 62-річний місцевий мешканець. «Внаслідок аварії фірман отримав численні травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де під час надання йому медичної допомоги він помер», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.