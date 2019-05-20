У смертельній ДТП у Верхньому Синьовидному на Сколівщині загинув 69-річний хорват

ДТП трапилась у селі Верхнє Синьовидне на Сколівщині

У понеділок, 20 травня, на трасі Київ – Чоп трапилась смертельна ДТП. Поблизу села Верхнє Синьовидне у Сколівському районі зіткнулись чотири автомобілі. Внаслідок ДТП загинув 69-річний хорват, який керував фурою. Про це ZAXID.NET повідомила речниця Нацполіції Львівщини Іванна Кутнів.

Смертельна аварія трапилась близько 13:15. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки - Iveco і MAN, легковик Kia та мікроавтобус Renault Trafic, які рухалися в одному напрямку. На місці події загинув 69-річний громадянин Хорватії, який керував вантажівкою. Пасажири та водії інших авто не постраждали.

На місці аварії працювали рятувальники, які вивільняли тіло хорвата із вантажівки.

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Наразі поліція встановлює усі деталі ДТП.