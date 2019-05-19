Внаслідок зіткнення із деревом у Брюховичах загинули водій та пасажир Mercedes

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 13:0824130

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Внаслідок зіткнення із деревом у Брюховичах загинули водій та пасажир Mercedes
фото Ігоря Зінкевича
Одній пасажирці автомобіля вдалося вижити після зіткнення

Внаслідок ДТП на вул. Незалежності України в Брюховичах загинули 29-річний водій та 31-річний пасажир Mercedes. Як повідомляє прес-служба поліції, аварія сталася близько 20:30 суботи, 18 травня, коли авто занесло на узбіччя, де воно зіткнулося із деревом та металевою опорою лінії електропередач.

«Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes 29-річний житель Яворівського району не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль занесло на зустрічне узбіччя, де транспортний засіб в’їхав спочатку у дерево, а потім в металеву опору лінії електропередач. Від отриманих травм 29-річний водій та 31-річний пасажир Mercedes померли на місці події», – йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Львівщини.

Відомо, що 31-річний пасажир є місцевим мешканцем. Окрім чоловіків у салоні автомобіля під час ДТП перебувала ще одна жінка, якій вдалося вижити. Із тілесними ушкодженнями її доставили до лікарні.

Наразі правоохоронці ще вивчають усі обставини цієї ДТП.

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