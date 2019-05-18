Внаслідок наїзду фури на Львівщині загинув велосипедист

Правоохоронці встановлюють особу загиблого велосипедиста і шукають свідків цієї ДТП

Внаслідок наїзду вантажівки біля села Вислобоки Кам'янка-Бузького району загинув невстановлений велосипедист. ДТП сталася у суботу, 18 травня, близько 17:30.

Відомо, що від отриманих травм велосипедист загинув одразу на місці наїзду.

«Поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля IVECO 55-річний мешканець міста Брест [Білорусь] скоїв наїзд на невідомого велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ», – повідомила в суботу ввечері прес-служба Нацполіції Львівщини.

Фото Нацполіції Львівщини

У випадку підтвердження вини водія фури можуть посадити на вісім років до в'язниці. Наразі правоохоронці встановлюють, як сталася ця ДТП і шукають свідків наїзду на велосипедиста.