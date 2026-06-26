Сокільники готують два проєкти очисних споруд на 450 млн грн

На території села Сокільники мають намір побудувати комунальні та приватні очисні з відповідною інфраструктурою за приблизно 100 млн та 350 млн грн відповідно. Наразі лише невелика частина населеного пункту має доступ до каналізаційної очисної станції, що належить «Львівводоканалу». Комунальний проєкт планують фінансувати з сільського бюджету і держкоштами за програмою «Відновлення України», приватний – коштом компанії «Сокіл-Л», яка хоче побудувати величезний житловий комплекс на межі зі львівським аеропортом.

У Сокільниках наразі готують до реалізації два проєкти каналізаційних очисних споруд (КОС). Перший – комунальний. Він має задовольнити потребу села у збиранні та очищенні стічних води від побутових, промислових та дощових забруднень. Наразі село скидає стоки у колектор «Львівводоканалу», звідки вони вже потрапляють на міські очисні на Знесінні.

Приблизна вартість побудови комунальних КОС становить 100 млн грн, розповів ZAXID.NET сільський голова Тарас Сулимко. Проєкт планують фінансувати коштом сільського бюджету та грантами за державною програмою «Відновлення України», що підтримується кредитними коштами Європейського інвестиційного банку.

«Ми подалися на грант на наші очисні споруди. Теоретично Київ підтвердив, що чекає на нашу експертизу будівельного проєкту. Київ гарантує близько 50 млн, а може й більше. Попередньо, 50% від суми гранту вони надають безкоштовно, інші 50% буде як пільговий кредит», – розповів Тарас Сулимко. За його словами, наразі проєктанти сільських КОС завершують розробляти кошторис, опісля проєкт мають подати на експертизу.

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Торік, як йдеться на платформі Prozorro, проєктування очисних в Сокільниках без конкуренції замовили у ФОП Горніковський Олег Богданович за 955,7 тис. грн. Він має виконати роботу до кінця 2026 року.

Другий проєкт побудови КОС, розповів сільський голова, належить компанії «Сокіл-Л». Як писав ZAXID.NET, вона має намір забудувати 60 га сокільницької землі впритул до львівського аеропорту. Генеральний план Сокільників передбачає забудову прилеглої до летовища території і створення кількох нових житлових кварталів. У разі, якщо їх побудують, населення села може зрости з чинних 8-10 до 50 тисяч людей. Львівська мерія неодноразово наголошувала, що забудова біля аеропорту знищить його перспективу, а збільшення населення Сокільників створить велике навантаження на інфраструктуру Львова.

Приблизна вартість приватних каналізаційних очисних для потреб планованих житлових кварталів становить 350 млн грн. Ці КОС мають намір збудувати на приватній землі, що належить контролерам «Сокіл-Л» – львівській бізнесовій родині Юлії та Романа Городечних та структурам івано-франківської будівельної групи Blago (її власник – Андрій Луцький). Сільська рада та компанія вже уклали меморандум про співпрацю в цьому питанні. Як наголосив Тарас Сулимко, приватні очисні будуть приймати стоки не лише планованого житлового мегакварталу «Сокола-Л», а й частини села.

«Так повинно бути. Частину загального каналізування неможливо так в одному кусочку зробити, а в другому ні», – додав він.

За словами Сулимка, після введення в експлуатацію цих двох КОС без доступу до очищення стоків залишиться віддалена частина села – квартал «Голда». Його, попередньо, планують під’єднати до очисних, що будуються, у селі Малечковичі Солонківської громади. «Там каналізація стікає самоплином, природно в бік Малечковичів. Ми вели переговори з їхньої громадою, вони не проти, щоби прийняти стоки невеличкої частини Сокільників. Це щоби не будувати нам різні перекачувальні станції», – додав сільській голова. Він стверджує, що рівень централізованого каналізування села наразі становить понад 60%.

Також Сокільницька сільрада згодом планує побудувати локальні очисні ще у двох селах громади – Басівці та Годовиці.

До слова, наразі у прильвівських громадах активно тривають процеси з побудови централізованого водопостачання та каналізування, КОС тощо. Зокрема, на території Солонківської громади такі роботи провадять у самій Солонці, а також у Малечковичах (вартість 137,7 млн грн та 174,35 млн грн відповідно). Також до будівництва каналізаційних мереж та очисних споруд готується Підберізцівська ОТГ.