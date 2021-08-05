Чоловік мав при собі пістолет та пакетик білої порошкоподібної речовини

У Луцьку патрульні поліцейські затримали 31-річного чоловіка, який стріляв з пістолета у повітря. Це сталось пообіді у четвер, 5 серпня, на вулиці Домни Гордіюк. На команди патрульних чоловік не реагував, тримав руку за спиною і заявляв, що може застосувати зброю. Поліцейським вдалось затримати чоловіка без застосування вогнепальної зброї.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції у четвер, 5 серпня, до правоохоронців надійшов виклик про те, що на вулиці Домни Гордіюк чоловік здіснив постріл з пістолета. Як уточнила речниця патрульної поліції Валентина Мельник у коментарі ZAXID.NET, чоловік стріляв не по людях, а вверх у повітря.

Патрульні приїхали на місце, опитали продавців магазину, які повідомили, що чоловік пішов у двори. Його знайшли біля одного з під'їздів на цій же вулиці.

«На вербальні команди він не реагував, тримав руку за спиною та вигукував, що застосує зброю.Заступник командира роти попередив особу про застосування вогнепальної зброї та дістав пістолет із кобури. Однак 31-річного чоловіка вдалося затримати без застосування зброї. При собі чоловік мав предмет, зовні схожий на зброю, а також під час проведення поверхневої перевірки у нього виявили виявлено поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну», – йдеться у повідомленні поліції. Відеореєстратор екіпажу, який приїхав на підмогу, зафіксував момент затримання чоловіка.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.