Група хакерів, яку підтримує іноземний уряд, змогла отримати доступ до листувань між мінфіном США та Національним управлінням з телекомунікацій та інформації (NTIA). Про це з посиланням на власні джерела, пише Reuters.

Так, за даними агентства, через моніторинг трафіку внутрішньої пошти держорганів США Рада національної безпеки провела засідання у Білому домі.

Речник Ради національної безпеки США заявив журналістам, що уряд США вже знає про ці звіти та «вживає усіх заходів для виправлення ситуації». Наразі чиновники розслідують яку саме інформацію могли викрасти хакери та у який спосіб її могли б використати.

Джерела Reuters заявляють, що ця кібератака є частиною кампанії, спрямованої проти США та його уряду. Так, хакери змогли зламати Microsoft’s Office 365, що використовувався на комп'ютерах співробітників NTIA, та місяцями читали їх електронну пошту. Зазначається, що вони змогли обдурити засоби контролю автентифікації платформи Microsoft.

Наразі розслідування перебуває ще на початковій стадії. Для з'ясування обставин інциденту залучили ФБР, а в його організації підозрюють іноземну державу.

Водночас видання WP заявило, що за цією кібератакою стоїть Росія, хоча конкретних доказів не зазначило.

Представник Агентства з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури заявив, що вони «тісно співпрацюють з партнерами щодо нещодавно виявленої діяльності в урядовій мережі» та надають технічну допомогу постраждалим суб'єктам.

Видання зазначає, що NTIA було серед групи відомств, які працювали над забороною у США китайських соцмереж Tiktok та WeChat, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа заявляла, що вони становлять загрозу нацбезпеці.