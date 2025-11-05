Зохран Мамдані, який переміг на місцевих виборах в Нью-Йорку

У США пройшли місцеві вибори, на яких перевагу отримали представники Демократичної партії. Вибори, які стали першими після початку каденції Дональда Трампа, засвідчили реакцію американців на його правління, повідомило у середу, 5 листопада, агентство Reuters.

За результатами місцевих виборів демократи здобули перемогу у трьох ключових містах. Зокрема, йдеться про Нью-Йорк, Вірджинію та Нью-Джерсі.

«Вибори стали барометром того, як американці реагують на бурхливі дев'ять місяців перебування Трампа на посаді. Перегони також стали перевіркою різних передвиборчих тактик Демократичної партії напередодні 2026 року, оскільки партія, позбавлена ​​влади у Вашингтоні, все ще намагається знайти вихід із політичної глушини», – йдеться у статті агентства.

У Нью-Йорку, в якому відбулася рекордна явка на вибори, переміг 34-річний демократ-соціаліст Зохран Мамдані. Він став першим в історії мусульманином на цій посаді. Політик виступає за збільшення податків для корпорацій та багатих людей для сповільнення зростання цін на оренду. Крім того, він виступає за збільшення фінансування догляду за дітьми та безкоштовний міського транспорту.

На обрання Мамдані відреагував президент США Дональд Трамп. Він назвав його комуністом та пообіцяв скоротити фінансування Нью-Йорка.

У Вірджинії перемогу зі значною перевагою здобула 46-річна демократка Абігейл Спанбергер, а в Нью-Джерсі – 53-річна Мікі Шерріл.

У своїх соціальних мережах Трамп пояснив поразку Республіканської партії тим, що його імені не було в бюлетені. Крім того, він звинуватив у провалі республіканців шатдаун у США.