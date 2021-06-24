Генерал-лейтенант Збройних сил США у відставці, екс-командувач сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес стурбований військовою активністю Росії і прогнозує «спекотне літо» для України. Про це військовий заявив у коментарі проекту «Крим.Реалії».

«Мене турбує це літо, я думаю, це буде довге і спекотне літо для України. І нам всім доведеться стежити, що робить Чорноморський флот Росії, і що роблять російські війська в Україні і навколо неї », – сказав Ходжес.

На його думку, найбільшу небезпеку викликає «непрозорість» навчань російської армії.

«Росія має право проводити навчання, як і будь-яка інша країна. Але проблема російських навчань полягає в тому, що вони ніколи не є прозорими. Вони ніколи не відносяться чесно до того, що роблять. Вони перебільшують те, що насправді можуть зробити. Тому люди, які живуть поруч з Росією, зрозуміло стурбовані цим, і не довіряють тому, що насправді говорять або роблять росіяни. І, звичайно, російські навчання можуть стати відправною точкою для агресії», – пояснив свої побоювання Ходжес.

Він переконаний, що Росія не перестане дестабілізувати ситуацію поблизу українських кордонів, незважаючи на санкції Заходу. Генерал зазначив, що Москва не припиняє провокації через недостатньо жорстку відповідь на минулі випадки порушення норм міжнародного права.

«Так, Альянс став міцнішим. Ми захистили себе краще всередині НАТО і ввели санкції, але ми точно не змінили поведінку Кремля, який з 2008 року (семиденна війна в Грузії, – ред.) робить те, що робить. Я думаю, що вони зупиняться лише, коли їх зупинять», – підкреслив Ходжес.

Ходжес заявив, що незважаючи на заяви Кремля про відвід накопичених навесні поблизу України сил, «ніхто вище сержанта за рангом ні на секунду не вірить в це».

«Думаю, вони не відмовилися від планів на Маріуполь і Бердянськ. Одеса також в "меню". Можливо, не в цьому році, але в наступному. Залежить від їх впевненості. Поки що вони мають рацію, коли вірять в те, що ми нічого не зробимо у відповідь. Це виклик нам. Переконати їх, що ми готові», – поділився своїм баченням військовий експерт з євробезпеки.

Також Ходжес прокоментував вчорашній інцидент з британським есмінцем в Чорному морі поблизу Криму. За його словами, це «дуже добре спланована операція Королівського флоту і ракетного есмінця HMS Defender». На його думку, мирний прохід есмінця через води Криму демонструє незаконність російської анексії Криму.

«Мирний прохід – визнана у всьому світі морська юридична процедура. І, звичайно, це показує, що заяви і дії Росії є незаконними, що анексія Криму є незаконною, що це води, які належать Україн», – сказав Ходжес.

Він вважає, що всім іншим, хто не визнає анексію Криму потрібно діяти подібним чином. При цьому дії Росії в даному випадку, він назвав «обурливими».

«Реакція росіян демонструє, наскільки слабкі їх позиції. Якби вони були відповідальним, стабільним, передбачуваним і глобальним партнером і, дійсно, дотримувалися міжнародного права, вони могли б їм скористатися. Вони могли б заявити про порушення, а не стверджувати, що вони стріляли зі зброї і кидали бомби», – зауважив Ходжес.

23 червня у Міністерстві оборони Росії заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця Defender, який нібито порушив межі територіальних вод РФ.

Міністерство оборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця, заявивши, що корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.

З деталями інциденту можна ознайомитись за посиланням.