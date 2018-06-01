У США за $70 млн продали Ferrari, який виграв гонку Тур-де-Франс у 1964 році

Автомобіль ніколи не потрапляв в аварію і перебуває в ідеальному стані

Спорткар Ferrari 250 GTO 1963 року випуску був проданий за рекордні 70 млн доларів. Про це повідомляє телеканал CNBC News з посиланням на джерела.

Як повідомляється, автомобіль придбав Девід Макніл - засновник американської компанії WeatherTech, що виготовляє килимки для салону машин.

Як зазначається, саме на цьому Ferrari була виграна гонка Тур-де-Франс у 1964 році. При цьому спорткар ніколи не потрапляв в аварію і перебуває в ідеальному стані.

За словами експертів, раніше рекорд був встановлений у 2013 році під час продажу іншого автомобіля Ferrari 1963 випуску. Його придбали за 52 млн доларів.