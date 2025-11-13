Дональд Трамп підписав закон про завершення 43-денного шатдауну

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду. Підписання закону офіційно завершило найдовше в історії США призупинення його роботи (шатдаун), повідомило у четвер, 13 листопада, CNN.

Напередодні, 12 листопада, за законопроєкт про фінансування уряду проголосувала Палата представників. За проєкт проголосували майже всі республіканці та ще шестеро демократів.

Згідно з документом, уряд США отримає тимчасове фінансування до 30 січня 2026 року. Після цього Конгресу знову доведеться повертатися до бюджетних переговорів.

У законопроєкті містяться положення про відновлення продовольчої допомоги, виплату зарплат федеральним працівникам та відновлення авіаційної системи, яку паралізував шатдаун. Працівники, які не отримували зарплати протягом цього терміну, отримають компенсації. Крім того, проєкт закону містить положення про фінансування ключових урядових програм до 2026 року.

Після затвердження фінансування американський уряд зможе повернутися до роботи. Нагадаємо, шатдаун в США тривав з 1 жовтня та став найдовшим в історії країни. Тоді уряд США припинив роботу через провал переговорів про пріорітети федеральних виплат – зокрема, демократи вимагали виділити субсидії на медичне обслуговування для американців. Втім, підписаний закон цього не забезпечив.

Нагадаємо, раніше портал Axios повідомив, що через шатдаун експорт американського озброєння на суму понад 5 млрд доларів, призначеного для підтримки союзників по НАТО та України, тимчасово призупинили. Затримуються постачання ракет AMRAAM, систем Aegis і HIMARS та іншого озброєння. Затримки виникли через масові відпустки працівників, призупинення програм і параліч роботи федеральних відомств