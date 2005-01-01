У Стрийському районі неповнолітній обікрав дитсадок, який відвідує його сестричка

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 17:492370

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У Стрийському районі двоє юнаків обікрали дитячий садочок. Один з них ‒ неповнолітній. 18 січня вони проникли у приміщення дошкільного навчального закладу, викрали гроші та інше майно, повідомляє Нацполіція Львівщини.

«До приміщення садочку молодший із спільників проник через вікно, яке відчинив напередодні, коли відводив сюди свою сестричку. Знайшовши там ключ від вхідних дверей, він впустив приятеля і удвох вони винесли із закладу металевий сейф, в якому знаходилися гроші, документи та інші речі», ‒ розповів начальник Стрийського відділу поліції Іван Малиш.

Поліція затримала 15-річного мешканця цього села та 20-річного стриянина, його спільника.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

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