У Стрию на базі колишнього МРЕВ відкрили сервісний центр МВС

У Стрию відкрили оновлений сервісний центр МВС, вже сьомий на Львівщині. Окрім старої назви, змінили і приміщення. Попереднє було так званого кабінетного типу, яке не підходило під нову концепцію. Сервісний центр облаштували вже за принципом прозорого офісу.

«Новий сервісний центр викорінив повністю черги і корупцію. Тому що все відкрито і спостерігається все в онлайні. Встановлено 17 камер і можна переглянути роботу кожного працівника», ‒ каже керівник Сервісного центру Василь Надбережний.

Перереєстрація автівки для стриянки Інни зайняла сьогодні близько години. Жінка каже має з чим порівняти і це дуже швидко. Колись би для цього знадобилось щонайменше півдня.

«Колись я стояла в черзі, маленька дитина в машині плакала. Є ріст. Тепер швидко-зручно. Дійсно зручно, немає черги великої», ‒ говорить клієнтка сервісного центру Інна.

Серед ключових послуг: реєстрація та перереєстрація транспорту, видача та заміна посвідчень водія, а також тут можна замовити довідку про несудимість.

«Наша планка, наш стандарт в межах двох годин реєстрація-перереєстрація, до півгодини посвідчення водія і так само мінімальний час на довідку про несудимість», ‒ сказав у коментарі журналістам начальник Регіонального сервісного центру МВС Олександр Плашовецький.

Це вже сьомий оновлений сервісний центр на Львівщині. Крім нього, клієнтів обслуговують вже у Новояворівську, в с. Червоне Золочівського району, с. Стрільбичі Старосамбірського району, Червонограді, Самборі та Львові. До кінця цього року обіцяють відкрити ще в Дрогобичі.