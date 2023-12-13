Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним в ухиленні від мобілізації місцевого мешканця Віталія С., який пройшов військово-лікарську комісію та проігнорував повістку про відправку у військову частину. Суд призначив йому три роки ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, мешканець Стрия Віталій С. 5 червня пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби, йому вручили повістку про необхідність прийти 6 червня у військкомат для відправлення у військову частину. Однак Віталій С. проігнорував отриману повістку, через це щодо чоловіка порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

У суді Віталій С. розповів, що 5 червня він йшов по вулиці у Стрию, біля нього зупинився бус, його забрали в машину і відвезли в Стрийський ТЦК для уточнення даних. Призначили пройти медичний огляд того ж дня і сказали з’явитися на відправку на наступний день. Обвинувачуваний заявив, що не прийшов на відправку, бо планував оскаржити результати ВЛК, але так і не оскаржив їх. Віталій С. також заявив, що відмовляється від призову, бо він не військовий, не вміє і не бажає воювати.

Справу розглянув суддя Василь Бораковський, який розглянув усі матеріали справи та визнав Віталія С. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши йому три роки ув’язнення. На вирок ще може бути подана апеляція.

Як писав ZAXID.NET, нещодавно схожий випадок трапився на Закарпатті, але чоловік виграв справу в суді – його виправдали через помилку, якої допустились працівники військкомату.