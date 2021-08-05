Чоловік стріляв з пневматичної гвинтівки

Поліцейські Тернополя затримали 52-річного мешканця багатоповерхівки на вулиці Тарнавського у Тернополі за стрілянину по припаркованих автомобілях. Близько 19:00 середи, 4 серпня, чоловік раптово почав стріляти зі свого вікна по парковці біля будинку. Він відмовився здатися поліції, через що на місце викликали спецпідрозділ КОРД, який і знешкодив стрільця. Виявилося, що чоловік був у нетверезому стані й так і не зміг пояснити правоохоронцям, для чого почав стрілянину.

За інформацією прес-служби Нацполіції Тернопільщини, чоловіку вдалося поцілити лише в колесо одного авто.

«У середу, 4 серпня, у чергову частину Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Тарнавського лунають постріли. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що з вікна другого поверху стріляв господар помешкання. За попередніми даними, одна з куль влучила в колесо припаркованого на подвір'ї автомобіля марки Peugeot», – повідомили правоохоронці.

Поліцейські запропонували чоловіку здатися, але той відмовився пускати їх у квартиру. Аби запобігти повторним пострілам, які могли травмувати дітей на майданчику та інших перехожих, на місце викликали бійців спецпідрозділу КОРД.

«У результаті спецоперації підозрюваного обеззброїли. На момент хуліганства чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння», – додали в поліції.

У чоловіка вилучили гвинтівку та набої до неї

Правоохоронці з'ясували, що чоловік мав дозвіл на зброю, але він не зміг пояснити, чому почав стріляти з вікна. На щастя, внаслідок стрілянин ніхто з людей не постраждав.

За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу чоловікові.