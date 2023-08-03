Михайло Безпалько пропрацював 66 років в одному театрі

Тернопільський драматичний актор та педагог Михайло Безпалько помер на 86 році життя. Митець став відомий в Україні тим, що 60 років поспіль під час різдвяно-новорічних свят виконував ролі Діда Мороза та Святого Миколая.

Актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Михайло Безпалько помер вночі 3 серпня у лікарні. Про смерть артиста повідомила керівниця літературно-драматичної частини Тернопільського драматичного театру Ірина Папуша.

«Колектив театру висловлює щире співчуття родині та близьким. Ще 6 червня ми всі разом святкували 85-річний ювілей Михайла Антоновича, а сьогодні страшна новина приголомшила всіх нас. Ви у наших серцях назавжди залишитеся усміхненим, великим життєлюбом, оптимістом, великим актором з великим серцем», — повідомила Ірина Папуша.

Роботі в одному театрі Михайло Безпалько віддав 66 років, зіграв десятки провідних ролей. Серед його найвідоміших робіт: Назар ( вистава «Чортове плем’я»), Сава («Земля»), Микола («Наталка Полтавка»), Марко («Циганка Аза»), Кошовий («Тарас Бульба»), а також оперетах - Старий циган («Циганський барон» Й. Штрауса), Фері («Сільва» І. Кальмана), Професор («Гуцулка Ксеня» Я. Барнича), Дід Северин («Як наші діди парубкували» В. Канівця).

Та найвідоміший Михайло Безпалько став серед дітей Тернополя та області. Він 60 років поспіль виконував ролі Діда Мороза та Святого Миколая у театрі та різних святах міста, неодноразово знімався в телепередачах ат дитячих програмах.

В Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі зазначили, що панахида за Михайлом Безпальком відбудеться сьогодні, 3 серпня, о 19:00 в церкві святих Володимира і Ольги на вулиці Пилипа Орлика, 1. Поховають актора 4 серпня. Годину та місце поховання родина поки не повідомляє.

Довідка.

Михайло Антонович Безпалько — український драматичний актор, педагог. Народився 6 червня 1938 року в Ліонському передмісті Гіні (Франція), де закінчив 1 клас. Батьки покинули Тернопіль у пошуках кращої долі, але в 1945 році повернулися. У 1953 році закінчив Тернопільську середню школу № 1 і Першу театральну студію при Тернопільському музично-драматичному театрі (1956). На театральному курсі Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької викладав курс гримування актора (1994-1998 рр.). Михайло Безпалько протягом десятиліть був учасником багатьох культурно-мистецьких подій міста та області: він – незмінний Дід Мороз та головний Святий Миколай України (2021 р.).