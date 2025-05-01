Парки акарицидним засобом оброблятимуть два тижні

В Тернополі протягом двох тижнів оброблятимуть міські парки від кліщів. Акарицидний заходи заплановані з 7 травня. За повідомленням Тернопільської міської ради в ці дні тернополян просять утриматися від прогулянок парками через обробку від кліщів.

«З настанням теплої пори року у тернопільських парках розпочинаються заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань. Акарицидні заходи проводитимуть зранку о 09:00 та згідно з встановленим графіком», – зазначили в пресслужбі Тернопільської міської ради.

Попередній графік обробок в наступних парках:

7 травня – парк Тараса Шевченка;

8 травня – парк Сопільче;

9 травня – парк Національного відродження;

13 травня – парк Здоров’я;

13 травня – парк «Слави».

В міській раді також зазначили, що у графіку можливі зміни при атмосферних опадах та поривах вітру понад 6 м/с. Про це жителів міста повідомлять додатково. Також просять тернополян та гостей утриматися від відвідування парків та від вигулу домашніх тварин на період проведення акарицидних заходів.