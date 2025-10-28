Йдеться про генератори для шкіл та садочків

У Тернополі правоохоронці розслідують ймовірну розтрату бюджетних коштів працівниками Тернопільської міської ради під час закупівлі дизельних генераторів для шкіл та садочків. Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, оприлюдненій 23 жовтня.

Під час перевірки працівники управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області виявили можливу переплату за двома договорами на постачання 63 дизельних генераторів різних моделей.

«Службовими особами Тернопільської міськради укладено договори із ТОВ “Венком Інвест” про закупівлю товару, а саме – дизельні генератори у кількості 63 штуки. Відповідно до укладених договорів та додаткових угод до них, вказаний товар повинен бути доставлений постачальником до кінця 2022 року. Також додатковими угодами передбачили встановлення, монтаж та підключення генераторів коштом постачальника», – йдеться в ухвалі слідчого судді.

Після того як на тендері перемогла фірма «Венком Інвест» Тернопільська міськрада підписала з нею два договори від 15 листопада та від 23 листопада 2022 року. За першим договором, фірма мала поставити 44 генератори різних моделей на загальну суму 32,5 млн грн. А за другим – постачальник мав привезти 19 генераторів на загальну суму 10,2 млн грн.

Згідно з матеріалами справи, за договором від 15 листопада 2022 року міськрада мала отримати:

• 7 генераторів BEF25YD на загальну суму 3,78 млн грн (540 320 грн за одиницю);

• 12 генераторів BEF-66YD – 7,39 млн грн (616 040 грн за одиницю);

• 8 генераторів BEF-44YD – 4,69 млн грн (586 680 грн за одиницю);

• 3 генератори Covax 8500T – 286,2 тис. грн (95 400 грн за одиницю);

• 2 генератори Covax 11000T – 280,56 тис. грн (140 280 грн за одиницю);

• 2 генератори APD 276 F – 2,99 млн грн (1,49 млн грн за одиницю);

• 1 генератор ALIMAR 450 – 2,46 млн грн;

• 6 генераторів BEF25BD – 3,24 млн грн (540 320 грн за одиницю);

• 1 генератор AAC AJ 400S – 2,46 млн грн;

• 2 генератори AKSA AD 410 – 4,93 млн грн (2,46 млн грн за одиницю).

За другим договором від 23 листопада 2022 року здійснено постачання:

• 13 генераторів BEF25BD на суму 7,02 млн грн (540 320 грн за одиницю);

• 6 генераторів BEF25YD за 3,24 млн грн (540 320 грн за одиницю).

Додамо, що, наприклад, генератор марки BEF25YD (який міська рада закуповувала за 540 тис. грн за одиницю у 2022 році) у компанії «Синергія» зараз вартує 340 тис. грн за одиницю. А генератор марки APD 276 F (який за угодою вартував 1,49 млн грн за одиницю у 2022 році) на сайті TopMaster коштує 1,350 млн грн.

У клопотанні слідчий просив у суді надати доступ до проведення експертизи одного з генераторів, які розташовані на території дитячого садка №17 за адресою вул. Симоненка, 22. Суддя клопотання задовольнив.

Фірма, яка виграла тендер, за даними YouControl, неодноразово згадувалася в журналістських розслідуваннях. Журналісти «Наших грошей» виявили переплати на будівельних матеріалах під час ремонту громадського простору Open Space, який міська рада впорядковувала за грантові гроші з ООН.

ТОВ «Венком Інвест» заснована в 2016 році. Власником є Володимир Яремчук, якого, за даними «Політерно», називають фаворитом в Тернопільській міській раді, оскільки його підприємства і підприємства його родичів часто виграють міські тендери. Статутний капітал фірми становить 11 тис. грн. У 2022 році ця компанія виграла найбільше державних тендерів – на суму 49,6 млн грн. Усі вони були від Тернопільської міської ради або ж від комунальних підприємств міської ради, переважно лікарень.