В Тернополі гаївки традиційно проводять на острівку «Козацький» в парку «Сопільче»

Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернополя скасувало проведення традиційних великодніх гаївок. Зробили через можливі ракетні обстріли Росії та диверсії. Гаївки планували провести на Обливаний понеділок, 21 квітня.

В Тернополі традиційно на другий день великодніх свят проводять обрядові танці з піснями – гаївки для усіх бажаючих. Минулого року такі заходи проводили в одному з парків міста та біля центральної церкви – Катедрального собору. Цьогоріч гаївки вирішили провести також на острівку «Козацький», що в парку «Сопільче».

Заходи організували спільно управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, ГО «Українська Молодь – Христові», Пласт та Молодіжна міська рада. Розпочати планували о 16:00, а завершити великою ватрою увечері.

Однак на раді оборони Тернопільської області 18 квітня ухвалили посилити безпекові заходи і рекомендували не проводити будь-яких зборів громадськості. «Рішення про обмеження проведення масових заходів ухвалено. Важливо, щоб кожен громадянин був поінформований та діяв відповідально. Проведення масових заходів максимально обмежується на Великдень та поминальні дні. Комендантська година триває з 00:00 до 05:00», – йдеться в повідомленні.

В Тернопільській міській раді повідомили ZAXID.NET, що попередньо проведення гаївок та забав для молоді і дітей перенесли на 26 квітня. Воно проходитиме на тому ж острівку «Козацький». Про годину початку сповістять додатково.