У Тернополі стався вибух на електричній підстанції, після чого в центральній частині міста зникла електрика. Вибух пролунав увечері в неділю, 22 вересня. В ДСНС наразі про постраждалих не повідомляли.

Про сильний вибух в місті повідомили в Telegram-каналі «Мій Тернопіль». Звук вибуху було чутно в центрі міста та на мікрорайонах «Дружба», «Східний» та «Старий парк». Речник управління ДСНС Тернопільщини Сергій Данілін зазначив ZAXID.NET, що в «Службу порятунку» повідомлення про вибух надійшло о 21:01, а сам вибух стався на вул. Лукіяновича, 8.

«На місце події направлено рятувальників відділення чергового караулу та членів оперативно-координаційного центру Головного управління. Працівники встановили, що вибух стався на трансформаторній підстанції 110 кВт. Відбувається горіння частини трансформатора», – повідомив Сергій Данілін.

Наразі пожежники та поліцейські встановлюють причину вибуху

На місце також викликали бригаду РЕМу та працівників поліції. Внаслідок вибуху на підстанції без світла залишилися вулиці Чорновола та Франка в центрі Тернополя.

«Наразі відбувається горіння масла на площі 1 м2», – додав Сергій Данілін. На місці також працюють поліцейські, які обстежують місце і встановлять причину вибуху.

В товаристві «Тернопільобленерго» зазначили, що на одній із трансформаторних підстанцій, що розташована на території Тернополя, відбулось технологічне пошкодження обладнання.

«Пошкодилося обладнання, не силовий трансформатор. Внаслідок цього випадку, короткочасно знеструмлювались електроустановки частини споживачів Тернополя та ряду довколишніх населених пунктів. Станом на зараз живлення електроустановок всіх споживачів відновлено», – повідомили в АТ «Тернопільобленерго» увечері в неділю, 22 вересня.

Також на підприємстві зазначили, що на місці події продовжують працювати енергетики з відповідними службами. В ДСНС Тернопільщини зазначили, що загоряння ліквідували о 22:22.