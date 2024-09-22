Вибух прогримів на вулиці Заньковецької в Ужгороді

У неділю, 22 вересня, в Ужгороді пролунав вибух серед житлової забудови. За даними поліції Закарпатської області, вибух спричинив чоловік, який кинув з багатоповерхівки гранату.

У пресслужбі поліції повідомили, що вибух прогримів приблизно о 17:20 на вулиці Заньковецької. За даними правоохоронців, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

«Очевидці повідомляють, що на одному з балконів багатоповерхівки бачили підозрілу особу, яка, ймовірно, й кинула на землю предмет, який спричинив звук вибуху», – повідомили у пресслужбі поліції.

Журналіст Віталій Глагола повідомив із посиланням на мешканців будинку, що 24-річний чоловік, який проживає у багатоповерхівці, викинув гранату на зелену зону з балкона будинку. За даними Глаголи, чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Згодом правоохоронці повідомили, що затримали чоловіка, підозрюваного у підриві гранати. Наразі тривають слідчі дії.