Алкотестер зафіксував перевищення максимального вимірювального діапазону приладу, що становить понад 6 проміле в крові водія

Тернопільські патрульні затримали водія із смертельною дозою алкоголю у крові. При перевірці на алкотестері у водія виявили понад 6 проміле алкоголю. Йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік.

Як вказано у повідомленні патрульних, протягом вихідних, 12 – 13 серпня, вони виявили сім водіїв, які керували з ознаками алкогольного сп’яніння. Один із випадків стався на вулиці Богдана Лепкого. За порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Fiat. Спілкуючись з водієм, інспектори виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував перевищення максимального вимірювального діапазону приладу, що становить понад 6 проміле в крові водія. Це є смертельно небезпечна доза алкоголю.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та відсторонили його від керування транспортним засобом. Справу розглядатиме суд, водію загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік.