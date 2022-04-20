Судові у справі про самобуд тривали понад 10 років

У Львові на проспекті Чорновола, 2 у середу, 20 квітня, на рішення суду демонтували незаконну конструкцію хоспер-пабу «Когут». Судова тяганина через самобуд тривала понад 10 років у різних інстанціях, повідомляє прес-служба ЛМР

«Спершу,, скасоване рішення Господарського суду, на підставі якого ТЗОВ «Гурман» зареєструвало право власності на 80,3 м кв. на нежитлову будівлю на просп. Чорновола, 2. Це рішення підтримано і апеляційною, і касаційною інстанціями. Однак, навіть під час розгляду цієї справи, ТзОВ «Гурман» неодноразово відчужували це майно, аби змінювати власника та затягувати розгляд справи. Нарешті Львівський апеляційний господарський суд підтримав рішення Господарського суду у Львівській області за позовом ЛМР про демонтаж самочинного будівництва», – розповіла директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

ТзОВ «Гурман» зареєстроване у Львові 23 роки тому. Його засновницями є Наталія Сліпченко і Наталія Митурак, а директоркою – доцентка кафедри цивільного права Інституту права НУ «Львівська політехніка» Зоряна Добош. Основна діяльність ТзОВ «Гурман» – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Зоряна Добош також є співвласницею АО «Ростоцька, Добош і партнери».

Щодо Наталії Сліпченко то вона є імовірною дружиною бізнесмена Володимира Дідуха, відомого також як «Вова Морда». Серед іншого, вона є співзасновницею ГО «Здорова Галичина» разом з бізнесменом Ігорем Кривецьким.