Захід присвячений пам’яті тисячам вбитих Росією мирних українців

У п’ятницю, 7 липня, напередодні 500 доби повномашстабної війни у Львові на площі Митній презентували артінсталяцію «Росія вбиває». Організатори виставили символічні силуети 30 українців та українок, яких вбив ворог. Захід присвячений пам’яті тисячам вбитих Росією мирних громадян України.

Як розповіли у Львівській облраді, тиха акція «Росія вбиває» покликана вчергове нагадати усім, що Росія – терорист.

«Символічні 30 силуетів – це історії цивільних українців, яких вбила Росія. І продовжує вбивати кожного дня, запускаючи ракети та дрони по житлових будинках у Львові, Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Херсоні, Кременчуці, Краматорську та сотнях інших міст та сіл України. Кожен із цих вбитих Росією українців має свою унікальну історію. Кожен із них мав би ще жити, творити, працювати, рости й виховувати своїх дітей, але їх вбили. Необхідно щодня розповідати усьому світу, що Росія вбиває», – розповів під час відкриття інсталяції керівник юридичного відділу Львівської облради Ярослав Гасяк.

На площі Митній у центір Львова можна переглянути історії вбитих Росією 30 мирних українців (фото ЛОР)

Організатори акції також зазначили, що в такий спосіб вимагають від світової спільноти Гаазького трибуналу та Нюрнберзького процесу над владою Російської Федерації, над її військовим керівництвом та усіма військовими й цивільними, які причетні до агресії та вбивств громадян України.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять 10 львів’ян, які загинули внаслідок ракетного обстрілу будинку, та усіх вбитих окупантами українців. Поетка та блогерка Дар'я Лісіч продекламувала свою поезію.

За підтвердженими даними ООН, з 24 лютого 2022 року Росія вбила в Україні понад 9000 цивільних, зокрема понад 500 дітей. А за приблизними підрахунками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, лише у 2022 році російською армією було вбито приблизно 19 тисяч українців.