Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов

Влада в Туркменістані, яка вже тривалий час обмежує доступ громадян до інтернету, віднедавна почала вимагати від людей клястися на Корані, що ті не користуватимуться VPN-сервісами. Така практика присутня принаймні в одному з регіонів країни. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За даними видання, співробітники туркменського міністерства національної безпеки в одному з регіонів, який курує філіал компанії «Туркментелеком», змушує громадян клястися на Корані про те, що вони не будуть використовувати VPN.

Це ж підтвердила «Радіо Свобода» і одна із співробітниць «Туркментелекому», яка вже півтора року намагається провести додому інтернет, щоб тримати зв’язок із чоловіком – він на заробітках за кордоном.

«Перш ніж отримати послуги Wi-Fi, я підписала багато документів. А тепер у мене вимагають, щоб я поклялася на Корані про те, що не буду користуватися VPN-послугами. А без VPN в інтернеті жодні сайти не відкриваються. Навіть не знаю, що робити», – каже жінка.

Кілька слів про Туркменістан, інтернет і культ особистості

Туркменістан – держава в Центральній Азії. Межує з Казахстаном на півночі, Узбекистаном – на півночі і сході, Іраном і Афганістаном – на півдні. Згідно з Human Rights Watch, Туркменістан залишається однією з найрепресивніших держав. У всіх рейтингах свободи держава посідає останні місця.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, відомий своєрідною поведінкою. Він вже читав реп про свого коня, співав написані ним пісні на музику свого онука, був діджеєм, гонщиком, писав книги і під епічну музику розстрілював з кулемета бочки.

Окрім того з Туркменістану регулярно проходять новини про максимально абсурдні рішення влади. Під роздачу найбільше потрапляють чиновники. Спершу можновладців старше 40 років зобов’язали ходити з сивим волоссям, щоб бути схожими на президента. Потім їм звеліли поголити голови й носити тюбетейку – до сороковин смерті батька президента

Окремої уваги вартує ситуація з пандемією в країні. На початку пандемії Covid-19 влада Туркменістану, замість того, щоб боротися з хворобою, заборонила використовувати державним медіа слово «коронавірус». Люди, які носили на вулицях захисні маски або говорили про пандемію, ризикували бути заарештованими.

За даними видання Comparitech, станом на серпень 2021 року в Туркменістані – один із найгірших рівнів інтернет-цензури у світі разом із Білоруссю, Іраном, Китаєм, Північною Кореєю та Сирією.

Наприкінці 2014 року в країні ухвалили закон про «правове регулювання розвитку мережі інтернет і надання інтернет-послуг», який не раз змінювався й доповнювався. У Туркменістані заблоковані соцмережі та сайти з VPN-послугами, а людей, які пропонували їх, арештовують. Крім того, є свідчення, що туркменська влада співпрацює з іноземними компаніями для стеження за інтернет-користувачами.

До того ж у країні часто використовують практику клятв і присяг щодо важливих, на думку влади, політичних питань, зазначає «Радіо Азатлик». Раніше, приміром, клястися у вірності батьківщині вимагали навіть у дитячих садках.