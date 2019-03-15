У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мільйонні штрафи для журналістів і ЗМІ

Ігор Лапін

Народний депутат від фракції «Народний фронт» Ігор Лапін зареєстрував у парламенті законопроект №10139 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання розповсюдженню недостовірних відомостей у засобах масової інформації». Наразі текст законопроекту доступний на сайті Верховної Ради України.



Згідно з новим законопроектом, журналістам та ЗМІ загрожують штрафи від 480 тис. до 3 млн грн, а також кримінальна відповідальність та громадські роботи в разі розміщення «недостовірної інформації».



Лапін у своєму проекті пропонує запровадити кримінальну відповідальність за «поширення недостовірної інформації» у ЗМІ та мережі інтернет; дозволити Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення припиняти ефір телеканалів «до моменту спростування»; запроваджувати кримінальне переслідування медіа, у яких «іноземні громадяни під виглядом журналістської діяльності проводять передвиборчу агітацію». Крім того, Лапін пропонує дозволити суду ухвалювати рішення про видалення «неправдивої інформації» з інтернету, а також заборонити судам відмовляти у розгляді справ про «наклеп і неправдиву інформацію».



У пояснювальній записці, яку Лапін подав до свого законопроекту, йдеться про те, що документ внесено до парламенту через неефективність судів, які роками розглядають позови про завдання шкоди честі та гідності внаслідок «неправдивої інформації».

Як пише сайт Ain.ua, проти законопроекту вже виступили такі громадські організації, як «Платформа прав людини», «Лабораторія цифрової безпеки», представництво Freedom House, «Детектор медіа» та інші.

«Такі законодавчі ініціативи можуть бут небезпечним інструментом для цензури і тиску на незалежні медіа. Навіть загроза бути притягнутим до кримінальної відповідальності може створювати «охолоджувальний ефект» для поширення суспільно важливої ​​інформації. Адже будь-яке розслідування про зловживання або корупцію спочатку буде містити ризики отримати у відповідь заяву про злочин», – повідомила «Лабораторії цифрової безпеки».

Представники громадської організації відзначають, що норма, яка передбачає блокування сайтів інтернет-ЗМІ, особливо під час виборів, може бути інструментом політичної цензури.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко також назвав законопроект Ігоря Лапіна черговою атакою на права журналістів.

До слова, Ігор Лапін нині є членом фракції «Народного фронту» у ВРУ та членом комітету з питань правової політики та правосуддя. До обрання у парламент брав участь в АТО, був командир другої роти батальйону «Айдар».

На початку 2017 року на Волині Лапін був організатором блокування складів тютюнової компанії «Мегаполіс-Україна».