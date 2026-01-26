Постраждалому від побиття довелося видалити селезінку

Двоє оперативних працівників поліції у Вінниці отримали підозру в катуванні чоловіка. Через побиття він пережив клінічну смерть, повідомили у пресслужбах Офісу генпрокурора та ДБР у понеділок, 26 січня.

За даними слідства, у вересні 2023 року правоохоронці хотіли «вибити зізнання» з чоловіка, якого вважали причетним до крадіжки сумки з документами та банківськими картками одного з вінничан. Потерпілий зазнав численних ударів гумовим кийком та кулаками. Крім того, поліцейські чинили на нього психологічний тиск, примушуючи його зізнатися.

«Внаслідок катувань чоловік зазнав множинних тяжких ушкоджень внутрішніх органів. Лікарі були змушені видалити йому селезінку. Під час операції у потерпілого зупинилося серце – після 10 хвилин реанімації серцевий ритм вдалося відновити», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними ДБР, поліцейські намагалися приховати катування чоловіка, використовуючи своє службове становище.

Двом причетним до побиття чоловіка поліцейським повідомили про підозри за ч. 1 ст. 28 ККУ, ч. 3 ст. 127 ККУ, та ч. 2 ст. 121 ККУ (катування). Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років. Фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також відсторонили від посад.

У пресслужбі ДБР повідомили, що наразі правоохоронці розвʼязують питання щодо повідомлення про підозру ще одному з учасників побиття, який вже звільнився з поліції. Триває досудове розслідування.