Нападнику загрожує до семи років позбавлення волі

У неділю, 5 жовтня, у Вінниці сталася стрілянина біля місцевого торгівельно-розважального центру. Правоохоронці затримали чоловіка, який вистрелив в обличчя 21-річному мешканцю, повідомили у пресслужбі головного управління поліції у Вінницькій області.

За даними правоохоронців, 5 жовтня близько 16:10 між 31-річним та 21-річним вінничанами виник конфлікт. Суперечка виникла біля торгівельного центру «Гаманець» у північній частині Вінниці.

В ході конфлікту 31-річний чоловік вистрелив опоненту в обличчя.

За попередньою інформацією, чоловік стріляв із пневматичного пістолета. Його затримали, постраждалого вінничанина оглядають медики – в якому стані перебуває чоловік, у пресслужбі поліції не уточнили. Пістолет вилучили правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Нападнику загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі встановлюються обставини події.

Нагадаємо, 1 жовтня посеред вулиці у Мукачеві 11-річний підліток кілька разів вистрелив зі спортивно-тренувального револьвера. За словами 11-річного хлопця, пістолет він знайшов і вирішив показати своїм друзям. Зброю вилучили, на батьків підлітка склали адмінпротокол.