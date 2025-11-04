Дік Чейні працював в адміністраціях Буша-старшого та Буша-молодшого

У понеділок, 3 листопада, у віці 84 років помер 46-й віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Дік Чейні. Про це повідомила родина Чейні 4 листопада, передає ВВС.

«Колишній віцепрезидент помер через ускладнення, спричинені пневмонією та серцево-судинними захворюваннями», – йдеться у зверненні родини Чейні.

Дік Чейні був віцепрезидентом за каденції республіканця Джорджа Буша-молодшого з 2001 по 2009 рік. Також він обіймав посаду міністра оборони за часів Джорджа Буша-старшого.

Чейні був центральною фігурою у «Війні з тероризмом» Джорджа Буша після терактів 11 вересня 2001 року, виступав за вторгнення США до Іраку у 2003 році.

Протягом останніх років Дік Чейні жорстко критикував Дональда Трампа, називаючи його «найбільшою загрозою» для США. Через політичні суперечки колишній віцепрезидент дистанціювався від Республіканців та навіть заявив, що голосуватиме за представницю Демократів Камалу Гарріс на президентських виборах.