У ВМС спростували фейк росіян про нібито ураження українських кораблів
Росіяни заявили про нібито пошкодження катерів та кораблів ВМС внаслідок ракетного удару по Одесі
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Росіяни розповсюджують фейк про нібито ураження українських військових катерів та кораблів внаслідок атаки на порт в Одесі. У прес-службі Військово-морських сил спростували інформацію про ураження суден та повідомили, що окупанти 2 червня атакували виключно цивільну портову інфраструктуру.
Інформація про нібито ураження військових кораблів та катерів ВМС з’явилася у російських пропагандистських ЗМІ після того, як 2 червня в Одесі пролунав вибух.
«Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України», – повідомили у прес-службі ВМС.
За даними Військово-морських сил, наразі уточнюється інформація щодо цивільних постраждалих внаслідок обстрілу. Військовослужбовці підкреслили, що військові судна ЗСУ продовжують захищати Україну з морського напрямку та закликали не поширювати російські фейки й довіряти тільки офіційним джерелам.
Наразі місцева влада Одеси не прокоментувала вибух у місті.