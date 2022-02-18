За незаконне зберігання зброї чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

У Снятині поліцейські при перевірці документів у 37-річного водія Peugeot виявили наркотики та пістолет з ознаками переробки і 20 набоїв до нього. Поліцейські направили речові докази на експертизу та відкрили кримінальні провадження. За скоєне чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Зброю та наркотики у 37-річного водія зі Снятина поліцейські виявили у середу, 16 лютого. Але про це стало відомо у п'ятницю, 18 лютого, після повідомлення прес-служби поліції Івано-Франківської області.

«Поліцейські для перевірки зупинили транспортний засіб Peugeot, під керуванням 37-річного мешканця Снятинської територіальної громади. Під час спілкування інспектори помітили, як водій доволі нервував. Така поведінка чоловіка була не безпідставною – під час огляду автомобіля поліцейські знайшли в салоні предмет, схожий на пістолет з можливими ознаками переробки, понад 20 набоїв та наркотичні речовини», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для документування правопорушення. Речові докази направили на експертизу. За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 309 (зберігання наркотиків без мети збуту) ККУ.