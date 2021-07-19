Гроші командир взводу отримав двома траншами: спершу 500 доларів, а далі 1300

У Володимирі-Волинському на хабарі викрили командира взводу. За 1800 доларів він обіцяв посприяти у непризові на строкову військову службу. Гроші офіцер отримав двома траншами: першу 500 доларів, потім – 1300. Наразі йому оголосили про підозру за ч.3 статті 369-2, військовослужбовцю загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

Про викритого на корупції командира взводу прес-служба спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону повідомила у понеділок, 19 липня.

«За даними слідства, старший лейтенант отримав 1800 доларів США хабаря за вплив на прийняття посадовими особами Мукачівського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки рішень щодо сприяння громадянину в непризові на строкову військову службу. Кошти офіцер отримав двома траншами: 10 липня 2021 року – 500 доларів США та 18 липня – 1300 доларів США», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі прокуратури, йдеться про командира взводу у Володимирі-Волинському.

Наразі чоловіку вже повідомили про підозру за ч.3 статті 369-2 (прийняття неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Також незабаром підозрюваному обиратимуть міру запобіжного заходу.