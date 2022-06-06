Троє пасажирів потрапили в лікарню, після того як авто, в якому вони їхали, злетіло у кювет

У неділю, 5 червня, неподалік селища Івано-Франкове сталася аварія, у якій травмувалося троє пасажирів, двоє з них – підлітки. Автомобіль Volkswagen Jetta з'їхав у кювет та перекинувся на дах. Внаслідок ДТП усіх пасажирів авто госпіталізували до лікарні, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася на дорозі сполученням «Івано-Франкове-Жовква» неподалік селища Івано-Франкове. За даними поліції, 27-річний водій Volkswagen Jetta, мешканець одного з сіл у Яворівському районі, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Авто перекинулося на дах.

В машині, яка перекинулася на дах, було троє пасажирів. Двоє з них – підлітки (фото поліції)

У момент аварії в машині було троє пасажирів, двоє підлітків віком 15 та 17 років, а також 18-річний юнак. Усі пасажири отримали травми та були доставлені у лікарню.

Слідчі Яворівського району відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві Volkswagen Jetta загрожує обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.