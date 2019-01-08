Закинута споруда, у якій виявили тіло жінки

У закинутій будівлі у Львові виявили тіло жінки з травмами голови. Поліція розслідує справу як умисне вбивство. Тіло жінки знайшли ще 5 січня, але прес-служба ГУ Нацполіції Львівщини повідомила про це лише 8 січня.

5 січня у Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у закинутій господарській споруді на вул. Генерала Курмановича у Львові було виявлено тіло жінки без ознак життя. На тілі загиблої були виявлені сліди насильницької смерті. Як встановили медики, жінка померла внаслідок травм голови.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. За цей злочин передбачено від 7 до 15 років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування. Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе у розкритті цього злочину, поліцейські просять зголоситись на оперативну лінію 102.