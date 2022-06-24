У житловій багатоповерхівці у Львові виникла пожежа
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Пожежа виникла у комірці між 8 і 9 поверхами житлового будинку на вул. Ангарній у Львові
У Львові в житловій 10-поверхівці на вул. Ангарній виникла пожежа. Вогонь знищив віконні рами в загальній комірці між 8 і 9 поверхами. Люди у пожежі не постраждали.
Як повідомили в ДСНС Львівщини, у п’ятницю, 24 червня, між 8 і 9 поверхами у житловому будинку на вул. Ангарній у Львові виникла пожежа. Повідомлення до рятувальників надійшло о 13:47.
На момент прибуття рятувальників на місце пожежі полум’я і густий чорний дим вибивалися з вікна загальної комірки між 8 і 9 поверхом. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальних масках. Причини загорання встановить поліція.
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