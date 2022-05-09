Загорання виникло у квартирі на третьому поверсі в будинку на просп. Свободи, 41

У одній із квартир в житловому будинку в центрі Львова виникла пожежа. Вогонь пошкодив сходовий марш у під’їзді, стіни квартири та електромашинки.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, вранці у понеділок, 9 травня, у житловому будинку на просп. Свободи, 41, у квартирі на третьому поверсі, сталося задимлення. Коли рятувальники прибули на місце загорання, сходова клітина була заповнена димом.

Пожежники евакуювали трьох мешканців будинку на вулицю та винесли собаку. Пожежу ліквідували о 8:03. Вогнем знищені електричні машинки на площі 10 м2, пошкоджено сходовий марш на площі 80 м2 та стіни на площі 100 м2. Під час пожежі ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 19 рятувальників та три машини спецтехніки. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Львівської області, причину загорання має встановити поліція.