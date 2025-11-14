На Львівщині грабіжник обікрав церкву, його увʼязнили на 6 років
Грабіжник сказав, що не памʼятає, як вкрав гроші
Жовківський районний суд увʼязнив на шість років мешканця села Глинськ, що на Жовківщині, за крадіжку грошей із церкви Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ у селі Глинськ. Відповідний вирок суд виніс 11 листопада.
Як йдеться у вироку, Володимир Мисян 7 липня 2024 року розбив вікно у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у селі Глинськ. Вдершись до церкви, знайшов скриньки із пожертвами, відкрив їх та вкрав 4976 грн та 20 доларів – в сумі чоловік вкрав 5786 грн. Далі Мисян втік та витратив гроші.
У суді Володимир Мисян відмовився свідчити.
Представник релігійної організації Юрій Лацура зазначив, що напередодні крадіжки храм прибирали – тоді вікно було ще ціле. Далі він поїхав у Новояворівськ, а у храм не заходив. За його словами, згодом він побачив пропущені дзвінки від скарбника церкви, а коли повернувся у село, то скарбник сказав, що храм обікрали, і поліція вже приїжджала. Потім Мисян зателефонував скарбнику і зізнався, що це він вчинив крадіжку. Грабіжник зі сестрою та братом зустрілися зі священником, заступник голови та скарбником, щоб розкаятися. Мисян пояснив, що не памʼятає як вкрав гроші – пообіцяв, що поверне все вкрадене та попросив забрати заяву з поліції. Священник запропонував Володимиру Мисяну прийти до храму і попросити вибачення перед громадою, проте ні грабіжник, ні його брат чи сестра цього не зробили.
У суді скарбник церкви Успіння Пресвятої Богородиці виступив як свідок і зазначив, що Володимира Мисяна до цього інциденту не знав та не бачив його в храмі, проте бачив його брата. За його словами, скриньки були міцно закриті на канцелярські замки і відкривалися раз на квартал або ж за потреби. А коли йому повідомили про розбите скло у церкві, то він побачив, що скриньки розбиті.
Володимир Мисян вже був раніше судимий за крадіжку. Цього разу суддя Зорян Оприск призначив грабіжнику увʼязнення на строк 6 років і 5 місяців. Вирок можна оскаржити в апеляції.