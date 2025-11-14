Жовківський районний суд увʼязнив на шість років мешканця села Глинськ, що на Жовківщині, за крадіжку грошей із церкви Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ у селі Глинськ. Відповідний вирок суд виніс 11 листопада.

Як йдеться у вироку, Володимир Мисян 7 липня 2024 року розбив вікно у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у селі Глинськ. Вдершись до церкви, знайшов скриньки із пожертвами, відкрив їх та вкрав 4976 грн та 20 доларів – в сумі чоловік вкрав 5786 грн. Далі Мисян втік та витратив гроші.

У суді Володимир Мисян відмовився свідчити.

Представник релігійної організації Юрій Лацура зазначив, що напередодні крадіжки храм прибирали – тоді вікно було ще ціле. Далі він поїхав у Новояворівськ, а у храм не заходив. За його словами, згодом він побачив пропущені дзвінки від скарбника церкви, а коли повернувся у село, то скарбник сказав, що храм обікрали, і поліція вже приїжджала. Потім Мисян зателефонував скарбнику і зізнався, що це він вчинив крадіжку. Грабіжник зі сестрою та братом зустрілися зі священником, заступник голови та скарбником, щоб розкаятися. Мисян пояснив, що не памʼятає як вкрав гроші – пообіцяв, що поверне все вкрадене та попросив забрати заяву з поліції. Священник запропонував Володимиру Мисяну прийти до храму і попросити вибачення перед громадою, проте ні грабіжник, ні його брат чи сестра цього не зробили.

У суді скарбник церкви Успіння Пресвятої Богородиці виступив як свідок і зазначив, що Володимира Мисяна до цього інциденту не знав та не бачив його в храмі, проте бачив його брата. За його словами, скриньки були міцно закриті на канцелярські замки і відкривалися раз на квартал або ж за потреби. А коли йому повідомили про розбите скло у церкві, то він побачив, що скриньки розбиті.

Володимир Мисян вже був раніше судимий за крадіжку. Цього разу суддя Зорян Оприск призначив грабіжнику увʼязнення на строк 6 років і 5 місяців. Вирок можна оскаржити в апеляції.