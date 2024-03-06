фото Львівської філії «Газмережі»

Розмальований ГРП не лише краще вписується в екстер'єр садочка, а й тішить око всіх місцевих мешканців, які проходить повз

Нещодавно фахівці Львівської філії «Газмережі» виконали реконструкцію газорегуляторного пункту у с. Зимна Вода. Зокрема газовики здійснили заміну застарілого, морально зношеного обладнання на нове й сучасне. Компанія регулярно проводить такі реконструкції. Адже від цього залежить комфорт та безпека споживачів.

«Будиночок газовика» оздобили українським орнаментом. Розмальований ГРП не лише краще вписується в екстер'єр садочка, а й тішить око всіх місцевих мешканців, які проходить повз. «Львівська філія "Газмережі" дбає не лише про якість розподілу газу, але й за комфорт для дорослих і дітей», – наголошує в.о. директора компанії Роман Калагурський. Такий вигляд мав ГРП до реконструкції

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