Гіпсова модель, яку затвердив виконком Золочівської міськради

Золочівська міська рада оголосила тендер на встановлення у місті меморіальної дошки адвокату, одному із засновників Української радикальної партії та засновнику січового руху Кирилу Трильовському. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що очікувана вартість закупівлі становить 200 тис. грн. Початок аукціону, на якому оберуть підрядника, стартує 9 листопада. Встановити меморіальну табличку планують до 20 грудня 2023 року.

Згідно з тендерною документацією, меморіальна дошка бути має бути виготовлена з бронзи. Висота пам'ятного знака повинна становити 137 см, а ширина – 70 см, товщина – 7 см. Приблизно третину дошки має займати бронзовий відлив портрета Кирила Трильовського. Гіпсову модель зображення 27 жовтня затвердив виконавчий комітет Золочівської міськради. Гарантійний термін експлуатації меморіальної дошки має становити мінімум рік.

Зазначимо, що пам'ятний знак хочуть розмістити на вулиці Сковороди, 7 у Золочеві. За цією адресою розташована школа, де навчався Кирило Трильовський.

Додамо, що Кирило Трильовський народився у 1864 році у селі Богутин на Золочівщині. Він відомий як юрист, політик, один із засновників Української радикальної партії та Селянсько-радикальної партії Східної Галичини, депутат віденського парламенту, засновник товариства «Січ» і січового руху в Галичині тощо.