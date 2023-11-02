Зупинка у селі Город Косівського району

Косівська міська рада уклала договір з компанією ТзОВ «Зеленбудсервіс» на капітальний ремонт автобусної зупинки в селі Город на вулиці Незалежності. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить понад 542 тис. грн. Завершити ремонт підрядник має до кінця 2024 року.

Зупинка у селі Город оздоблена у стилі косівської кераміки. Архітектурний фотограф та активіст Дмитро Соловйов висловив застереження щодо капітального ремонту.

«На жаль, зазвичай при капітальних ремонтах оригінальну зупинку знищують і просто ставлять нову з пластику. Укравтодор таким чином вже знищив сотні, якщо не тисячі, мозаїчних зупинок по Україні. А тим часом активісти часто самотужки відмивають мозаїчні зупинки, з бюджетом який не перевищує 10 тис. грн. Чи дійсно раціонально витрачати півмільйона гривень на руйнування спадщини?», – написав Дмитро Соловйов.

Косівська міська рада не публікувала технічних вимог щодо закупівлі. Представниця міськради Уляна Федур у коментарі ZAXID.NET розповіла, що тендер передбачає доброустрій навколо конструкції зупинки. Зокрема, облаштування кишені для зупинки громадського транспорту.

Зазначимо, що ремонтуватиме зупинку у Городі компанія з Косова «Зеленбудсервіс», яка була єдиною учасницею аукціону. Згідно з інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, «Зеленбудсервіс» працює майже 12 років й займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Керівником є Василь Зеленевич.

Додамо, що Косівська міська рада також провела тендер на ремонт ще однієї зупинки у селі Город вартістю майже 330 тис. грн та 11 вересня 2023 року уклала договір з компанією «Комфортбуд». У коментарі ZAXID.NET Уляна Федур зазначила, що міськрада планує скасувати цю закупівлю.