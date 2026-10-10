Угруповання військ «Південь» очолив бригадний генерал Олег Гончарук

Угруповання військ «Південь» очолив бригадний генерал Олег Гончарук. Він замінив на цій посаді генерал-майора Михайла Сидоренка, який продовжує командувати оперативним командуванням «Південь». Про це у суботу, 10 жовтня, повідомив речник угруповання військ «Південь» Максим Кравчук у коментарі «Українській правді».

За його словами, посада командувача угруповання має тимчасовий характер, а призначення на неї відбуваються на ротаційній основі.

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До призначення Гончарук обіймав посаду начальника штабу оперативного командування «Південь». Михайло Сидоренко, своєю чергою, залишається командувачем цього оперативного командування.

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Нагадаємо, наприкінці вересня відбулися зміни в командуванні двох українських бригад. Полковник Олександр Назаров очолив 160-ту окрему механізовану бригаду, замінивши Анатолія Куликівського, який керував підрозділом із червня 2026 року та отримав нове призначення.

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