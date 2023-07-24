Дві групи чоловіків влаштували стрілянину на автомийці у листопаді 2018 року

Суд виніс вирок одному з учасників стрілянини на автомийці у Луцьку, під час якої чоловік застрелив опонента. Йому інкримінували умисне вбивство, але згодом справу перекваліфікували на значно м'ягшу статтю – вбивство про перевищенні самооборони. Відтак обвинуваченому присудили три роки та сім місяців ув'язнення.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, стрілянину на автомийці на вулиці Набережній група озброєних чоловіків влаштувала 5 листопада 2018 року, під час вирішення бізнесових питань. Внаслідок перестрілки було двоє поранених, а один чоловік загинув.

У суді обвинувачений розповів, що його найняли місцеві бізнесмени для охорони під час вирішення питання про купівлю сільськогосподарської техніки. Спочатку він на мийку начебто не заходив, бо залишався біля авто, але коли почув постріли, забіг всередину приміщення з мисливським карабіном.

«Якийсь чоловік стріляв з пістолета, він просив його опустити зброю, однак стрілець влучив йому в плече, у зв'язку з чим він застосував зброю з метою самозахисту. При цьому перший постріл здійснював не прицільно по ногам, наступний постріл також здійснював не прицільно, однак таким пострілом влучив в особу. Після чого, вибігаючи з кафе та витягуючи іншого пораненого, спіткнувся, у зв'язку з чим з необережності відбувся третій постріл. Разом з [пораненим] вони сіли в автомобіль і залишили місце пригоди, на території іншої області автомобіль покинули, а зброю він викинув», – так описав події того дня обвинувачений.

32-річного чоловіка затримали навесні 2020 року, за понад рік після стрілянини. Йому інкримінували порушення двох статей ККУ: ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене з використанням вогнепальної зброї), та п.7 ч.2 ст. 115 (вбивство, вчинене з хуліганських мотивів).

Однак в суді статтю 115, яка передбачає довічне ув'язнення, перекваліфікували, оскільки суддя вирішив, що в діях чоловіка не було умислу на вбивство, а сталось воно при перевищенні самооборони. Тож замість порушення ст. 115 йому інкримінували порушення ст. 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж самооборони) – це значно м'ягша стаття Кримінального кодексу.

Суддя Анатолій Марчук визнав чоловіка винним за вказаними статтями та призначив йому три роки і сім місяців ув'язнення. За проведені експертизи підсудний повинен буде сплатити понад 13 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.