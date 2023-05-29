На рішення угандійського президента та уряду негативно відреагувала міжнародна спільнота

Президент Уганди Йовері Мусевені ухвалив закон проти представників ЛГБТ+. За одностатеві стосунки можна отримати смертну кару або довічне ув'язнення, повідомило у понеділок, 29 травня, Reuters.

Депутати Уганди запропонували Мусевені підписати закон ще в березні 2023 року. Він передбачає одні з найбільш жорстких покарань за гомосексуальність у світі. У парламенті Уганди заявили, що закон прийняли для того, щоб нібито захистити недоторканність сім'ї та угандійської культури.

«Закон передбачає смертну кару або довічне ув'язнення за певні одностатеві дії, до 20 років позбавлення волі за "вербування, просування та фінансування" одностатевих "дій", а будь-кому, хто засуджений за "спробу гомосексуалізму за обтяжливих обставин", загрожує 14-річний вирок», – повідомила речниця парламенту Уганди Аніта Аннет Мінг.

На ухвалення закону відреагувала міжнародна спільнота та багато угандійців. В ООН назвали анти-ЛГБТ+ закон приголомшливим та дискримінаційним, а президент США Джо Байден оцінив ухвалу як трагічне порушення прав людини. Крім того, він зазначив, що наразі розглядає питання щодо санкцій та обмежень в'їзду до США особам, які причетні до серйозних порушень прав людини.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський відреагувавна петицію про реєстрацію одностатевих партнерств. Володимир Зеленський заявив, що Україна свідомо рухається до стандартів європейського права без дискримінації та утисків. Водночас президент зазначив, що ефективне впровадження таких стандартів вимагає належного розуміння їхніх принципів. Головною перепоною до ухвалення законопроекту про одностатеві шлюби Володимир Зеленський назвав зміну Конституції України, яку неможливо міняти в умовах воєнного стану.