Угорщина офіційно не повідомляла місцеву владу про вакцинацію жителів Закарпаття на кордоні

Наразі обмін інформацією про кількість мешканців Закарпаття, які отримали щеплення від Covid-19 в Угорщині, не налагоджений. Про це у середу, 21 липня, під час брифінгу розповів голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

За його словами, поки що обласна адміністрація володіє даними про 200 вакцинованих закарпатців на території угорських КПП.

«На сьогодні не налагоджений обмін інформацією з Угорщиною, але в робочих розмовах відомо, що з початку вакцинації на кордоні щеплення отримали 200 осіб», - сказав Анатолій Полосков. Також він уточнив, що ці цифри не є офіційною статистикою.

За неофіційними даними, з 2 липня на трьох угорських КПП щеплення від коронавірусу отримали більше 7340 мешканців Закарпаття. Наразі щодня вакцинується близько 600 осіб. Інформацію про кількість щеплених на кордоні надало Товариство угорської культури Закарпаття, яке отримує дані від перекладачів, які безспосередньо працюють на контрольно-пропускних пунктах. Інформацію про вакцинованих збирає угорська прикордонна поліція.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомила Кароліна Дарчі, секретарка з питань комунікацій KMKSZ – Товариства угорської культури Закарпаття, протягом вівторка, 20 липня, на КПП Барабаш щеплення від Covid-19 отримали 333 закарпатці, на КПП Лонья – 94, у Захоні – 279.

«Щодня на кордоні вакцинується близько 500-600 закарпатців. Прогнозуємо, що якщо й надалі буде такий темп, то до кінця місяця кількість вакцинованих в Угорщині жителів Закарпаття складе до 18 тисяч осіб», – зазначила у коментарі ZAXID.NET Кароліна Дарчі.

За її словами, медичні автобуси, в яких проводиться вакцинація на угорських контрольно-пропускних пунктах, працюватимуть на кордоні з Україною до 1 серпня, далі вони вирушають на кордон із Румунією.

Нагадаємо, за даними угорських громадських організацій, станом на 13 липня вже понад 1000 мешканців Закарпатської області скористалися пропозицією Угорщини безкоштовно отримати щеплення від коронавірусу на території контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Щеплення для закарпатців проводяться вакциною Janssen від Jhonson & Jhonson, яка потребує введення тільки однієї дози. Вакцинація відбувається у спеціальних медичних автобусах, розташованих на території трьох угорських КПП – Захонь, Барабаш і Лонья. Офіційно про проведення вакцинації мешканців Закарпаття на кордоні Угорщина місцеву владу не повідомляла.