Уряд Угорщини пропонує вакцини від Covid-19 для жителів прикордонних регіонів

Угорщина запропонувала жителям прикордонних регіонів пройти вакцинацію від коронавірусу. Право на щеплення матимуть мешканці населених пунктів, розташованих вздовж кордону з Угорщиною з липня. Відповідне повідомлення опубліковане на офіційному сайті уряду Угорщини у вівторок, 22 червня.

«Пропозиція адресована адміністративним одиницям сусідніх з угорським кордоном країн», – уточнюється у повідомленні.

Окрім мешканців Закарпаття, йдеться, зокрема, про жителів прикордонних регіонів Румунії, Сербії, Хорватії, Словенії, Австрії та Словаччини.

«Завдяки цьому Угорщина ще більше посилить свій захист від епідемії, а з метою захисту угорського населення та угорців за кордоном, вона розширить сферу захисту на тих, хто мешкає безпосередньо вздовж угорських кордонів, незалежно від того, є вони громадянами Угорщини, чи ні»,– зазначається у повідомленні уряду.

Право на вакцинацію матимуть угорці, а також особи, котрі не є громадянами Угорщини віком від 18 років, які проживають у прикордонних регіонах. Передбачається, що охочі отримати щеплення зможуть в'їхати на територію Угорщини у визначених пунктах пропуску та зробити щеплення у призначених пунктах вакцинації із липня. Реєстрація відбуватиметься безпосередньо у пункті вакцинації.

У Закарпатській ОДА у коментарі ZAXID.NET зазначили, що поки не отримували офіційної інформації від угорської сторони про таку ініціативу.

За даними угорського уряду, станом на середу, 23 червня, в Угорщині щеплення від коронавірусу отримали понад 5,4 млн осіб. Наразі в країні використовують вакцини Pfizer, Sinopharm, Sputnik, Johnson і Moderna.

Як повідомляв ZAXID.NET, на Закарпатті перший Центр вакцинації від коронавірусу відкрили 19 червня в Ужгороді. Невдовзі в області запрацюють ще чотири: 26 червня планують відкрити Центри вакцинації від Covid-19 у Мукачеві, Виноградові, Тячеві та Хусті. Станом на середу, 23 червня, першу дозу щеплення від коронавірусу вже отримали понад 41, 5 тис мешканців Закарпаття.

Нагадаємо, українці також можуть безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу у сусідній Польщі: іноземці, які офіційно працюють, студенти з інших країн, а також їхні родичі, можуть отримати щеплення від Covid-19.